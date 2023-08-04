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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da bildik manzaralar! İsale hattı yine patladı, asfalt yarıldı

    Bodrum'da bildik manzaralar! İsale hattı yine patladı, asfalt yarıldı

    Giriş Tarihi: 04.08.2023, 12:50

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattında bir kez daha patlama meydana geldi. Olay sonucunda cadde ve sokaklar adeta su seliyle kaplandı, asfalt yarıldı ve tonlarcaMuğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama sonucunda cadde ve sokaklar suyla doldu, asfalt yarıldı ve tonlarca su boşa aktı. Bitez'de bulunan Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşen bu patlama, sürücülerin güçlükle ilerlemesine ve trafik akışının aksamasına neden oldu. MUSKİ ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor ve bazı mahallelerde su kesintileri yaşanıyor.

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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı yine patladı. Cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü patlama sonrası asfalt yarıldı, tonlarca su boşa aktı.

    Sıcak yaz günlerinde hemen hemen her mahallesinden susuzluk şikayeti gelen Bodrum'da ana isale hatları patlamaya devam ediyor.

    Bitez'de daha önce pek çok patlak meydana gelen Atatürk Bulvarı'nda bir kez daha patlama yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.



    Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlatılırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.

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