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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da panik anları! Otomobilden korkan deve ortalığı birbirine kattı | Video

    Bodrum'da panik anları! Otomobilden korkan deve ortalığı birbirine kattı | Video

    Giriş Tarihi: 25.04.2023, 09:01

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde düğün için düzenlenen ağırlık götürme töreni esnasında caddeden geçen araçtan korkan deve zıplamaya başladı. Cadde birbirine girerken turistlerin yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Olay Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede deve ile ağırlık götürme töreni esnasında caddedeki bir otomobilden ürken deve zıplamaya başladı. Taşıdığı malzemeleri yere düşüren deve, cadde kenarındaki işletmelerin tentelerine de çarptı.

    Daha sonra yere düşen hayvan, tekrar ayağa kalkıp zıplamaya devam etti. O esnada caddede bulunan yerli ve yabancı turistler, panikle etrafa kaçışmaya başladı. Deve, güçlükle zapt edildi. O esnada yaşanan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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