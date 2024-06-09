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Bodrum'da taksi durağında kavga! O anlar kamerada | Video

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde bir taksi durağında iddiaya göre bir müşteri 2 taksici tarafından darbedildi. Taksi şoförleri ifadelerinde yolcunun kendilerine küfrettiğini söylerken o anlar kameralara yansıdı.

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde müşteri olarak geldiği durakta çıkan kavgada, 2 taksici tarafından darbedilen M.K.K. (61), yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, taksi şoförler İ.D. ile D.K. gözaltına alındı.

Olay, 8 Haziran'da saat 02.00 sıralarında Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre; durağa gelen M.K.K., taksicilere sıranın kimde olduğunu sordu. Duraktakilerin farklı taksileri göstermesi üzerine M.K.K., tepki gösterdi. M.K.K. ile taksi şoförleri İ.D. ile D.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma uzayarak, kavgaya dönüştü. Taksi şoförleri tarafından darp edilen M.K.K., yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.K.K.'nın kolundaki kırık alçıya alınıp, baş kısmında yaraya ise dikiş atıldığı belirtildi. Darp raporu alan M.K.K, şikayetçi oldu.

'KÜFRETTİ' İDDİASI
Şikayet sonrası harekete geçen polis, İ.D. ile D.K.'yı gözaltına aldı. Her iki taksi şoförü de polisteki ifadelerinde, M.K.K.'nin alkollü olduğunu ve kendilerine küfrettiğini için tartışmanın yaşandığını söyledi. 2 taksi şoförünün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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