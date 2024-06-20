yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam Bodrum'daki feci olayın görüntüleri çıktı!

Bodrum'daki feci olayın görüntüleri çıktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kamyonet ile motosikletin çarpışma anı ve sonrasında yaşananlar net bir şekilde görülüyor.

İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Refüje çarparak alev aldı! Denizli’deki feci kaza anı kamerada
Refüje çarparak alev aldı! Denizli'deki feci kaza anı kamerada
Çanakkale Eceabat’ta orman yangını | Alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale Eceabat'ta orman yangını | Alevlerle mücadele sürüyor
İzmir’de Dikili’de korkutan yangın
İzmir'de Dikili'de korkutan yangın
İzmir’de alevler otopark ve sitelere doğru ilerledi! Vatandaşların panik anları kamerada
İzmir'de alevler otopark ve sitelere doğru ilerledi! Vatandaşların panik anları kamerada
’Kız meselesi’ kanlı bitti! Gece yarısı evini basıp bıçakladılar
'Kız meselesi' kanlı bitti! Gece yarısı evini basıp bıçakladılar
Yangın söndürme uçağı Didim’de göle sert iniş yaptı
Yangın söndürme uçağı Didim'de göle sert iniş yaptı
Muğla’da orman yangını
Muğla'da orman yangını
İzmir’deki firari hırsız balkona tırmanırken böyle görüntülendi
İzmir'deki firari hırsız balkona tırmanırken böyle görüntülendi
İzmir’de otluk alandaki yangın palet fabrikasına sıçradı
İzmir'de otluk alandaki yangın palet fabrikasına sıçradı
Bornova’da orman yangınına havandan karadan müdahale
Bornova'da orman yangınına havandan karadan müdahale
Türk Hava Yolları, Refik Anadol ile “Inner Portrait”i sundu
Türk Hava Yolları, Refik Anadol ile “Inner Portrait”i sundu
Muğla’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
VİDEO DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Kubilay Sak'ın (65), hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından kaçıp, polisin ikna çalışmasıyla teslim olan kamyonet sürücüsü Buğra Uncuoğlu (35) ise tutuklandı.

Kaza, 17 Haziran saat 23.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Geriş Caddesi'nde meydana geldi. Buğra Uncuoğlu'nun şerit ihlali yaptığı 48 VB 163 plakalı kamyonet, Kubilay Sak'ın kullandığı 48 KA 429 plakalı motosiklete çarptı. Sak, savrulup yere düşerken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Sak'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Kubilay Sak'ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Uncuolğu, kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Polis ekiplerinin ikna çalışmasıyla Buğra Uncuoğlu, emniyete gelerek teslim oldu. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, alkollü olup olmadığı konusunda kan testi yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, kaza bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Refüje çarparak alev aldı! Denizli’deki feci kaza anı kamerada
Refüje çarparak alev aldı! Denizli'deki feci kaza anı kamerada
Çanakkale Eceabat’ta orman yangını | Alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale Eceabat'ta orman yangını | Alevlerle mücadele sürüyor
İzmir’de Dikili’de korkutan yangın
İzmir'de Dikili'de korkutan yangın
İzmir’de alevler otopark ve sitelere doğru ilerledi! Vatandaşların panik anları kamerada
İzmir'de alevler otopark ve sitelere doğru ilerledi! Vatandaşların panik anları kamerada
’Kız meselesi’ kanlı bitti! Gece yarısı evini basıp bıçakladılar
'Kız meselesi' kanlı bitti! Gece yarısı evini basıp bıçakladılar