Bodrum'u fırtına vurdu! Çatı ve tenteler havada uçuştu

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Son dakika... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu. Fırtına anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.