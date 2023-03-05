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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'u fırtına vurdu! Çatı ve tenteler havada uçuştu

    Bodrum'u fırtına vurdu! Çatı ve tenteler havada uçuştu

    Giriş Tarihi: 05.03.2023, 19:48

    Son dakika... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu. Fırtına anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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    Bodrum'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, gün içerisinde etkisini arttırdı. İlçede sağanak ve fırtına etkili olurken, kısa süreli dolu yağdı.

    Gümüşlük'te yaşamı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu.

    Öte yandan, fırtına anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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