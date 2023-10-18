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    Yeniasır TV Yaşam Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı

    Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 18.10.2023, 13:00

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanmak isteyen kadının eşi tarafından saçlarından sürüklenerek rehin alındığı dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan şahsın Gülderen Ş.'yi yerden sürükleyerek karşı yola geçtiği ve tekme attığı anlar yer aldı.

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    Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, eşinden boşanmak istediğini söyleyen Gülderen Ş. (26) ile kocası Beytullah Ş. (26) sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Beytullah Ş.'nin eşine fiziksel şiddet uygulamaya başlaması ile çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi. O esnada kocasının elinden kaçan Gülderen Ş., bir marketin önünde ayağının takılması sonucu yere düştü. Arkadan hızlıca gelen koca ise Gülderen Ş.'yi diz çöktürüp bıçakla rehin aldı. Kadının boğazına dayadığı bıçakla tehditler savuran eski koca, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen ikna olmadı. Belinden çıkarttığı bıçakla kadına birkaç darbe vuran koca, saçından tutuğu kadını 30 metre sürükledikten sonra yere yatırıp darp etmeye çalıştı.

    SON ANDA BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
    Çevredeki vatandaş ve esnafın 'dur, yapma' diye yaptığı ikazlara aldırmayan Beytullah Ş., araya girmeye çalışan vatandaşlara da direndi. Bazı vatandaşlar, bir esnafın dışarıda sergilediği boş kavanozları saldırgana fırlatarak durdurmaya çalıştığı esnada son bir hamle yapan cani adam, Gülderen Ş.'yi boyun ve sırt bölgesine birkaç kez daha bıçak sapladı. Öfkeli adamın elinden kurtarılan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerine 7-8 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan kadın, ilk önce olay yerinde bir markete alınarak esnafın yardımı ile pansuman yapıldı. Daha sonra ise sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KARI KOCANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
    Sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ona şiddet uygulayan kocası ise bir anda kalabalığın hedefi haline geldi. Elindeki bıçak alındıktan sonra kalabalığın ortasında kalan şahıs, aldığı darbelerle yere tıkıldı. Tekme tokat meydan dayağı yiyen şahıs, polislerin müdahalesiyle linç edilmekten son anda kurtarıldı. Kocasının bıçak darbeleri ile yaralanan Gülderen Ş. ile kalabalık tarafından linç edilen Beytullah Ş.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    SAÇINDAN SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
    Boşanmak isteyen eşine ve çevredeki vatandaşlara korku dolu anları yaşatan Beytullah Ş.'nin saldırgan hareketleri bir işletmenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde Beytullah Ş.'nin eliyle saçında tutuğu Gülderen Ş.'yi yerden sürükleyerek karşı yola geçtiği ve tekme attığı anlar yer aldı. Saldırgan kocanın etrafında toplanan kalabalığın Beytullah Ş.'ye ikazlarda bulunduğu ve olumsuz cevap vermesi üzerine kalabalığın linç ettiği görüldü.

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