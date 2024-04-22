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Bozcaada’da dalış yaparken görüntüledi: Davranışları aynen bir köpek gibiydi

Çanakkale'de nesli tehlike altındaki Akdeniz foku uzun bir aradan sonra görüldü. Dalış yapan dalgıçlar, Akdeniz fokunu doğal ortamında başarıyla görüntüledi. Zıpkınla balık avı için akşam saatlerinde dalış gerçekleştirdiğini söyleyen Müjdat Turan, "Aniden karşıma çıkınca ürperdim, ne olduğunu kestiremedim. Biraz daha yaklaşınca görüntü de netleşti. Onun bir Akdeniz foku olduğunu anladım, bir an belimde balıklar olduğu için saldırır diye endişelendim. İkimiz de birbirimize korkulu gözlerle baktık. Davranışları aynen bir köpek gibiydi." dedi.

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde nesli tükenme tehlikesindeki Akdeniz foku görüntülendi. Bu türün varlığının ekosistem için çok değerli olduğunu belirten Deniz Bilimci Dr. Özgür Emek İnanmaz, "Bu durum, bölgemizin ekosisteminin canlı olduğunu, güvende olduğunu gösteriyor. Son yıllarda halkımızın daha bilinçli davranması, balıkçılarımızın önem göstermesi, bizzat bu türü koruması, Marmara Denizi'nin, kıyıların özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi gibi gelişmelerin etkisi var. Tüm bu faktörler aslında bu türler, ekosistem ve dolayısıyla bizim için oldukça önemli gelişmeler ve destekler" dedi.

Bozcaada ilçesi açıklarında trofe avı için dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, su altında nesli tükenme tehlikesi altına olan ve Bozcaada açıklarında uzun yıllardır görülmeyen Akdeniz fokunu görüntüledi. Deniz Bilimci Dr. Özgür Emek İnanmaz, Bozcaada açıklarında görüntülenen Akdeniz fokunun ekosistem için önemli olduğunu vurguladı. Akdeniz fokunun uzun yıllar öncesinde bölgede çok fazla görüldüğünü söyleyen Deniz Bilimci Dr. Özgür Emek İnanmaz, "Büyük koloniler oluşturan, kıyılarda güneşlenirken ya da beslenirken görülebilen bir türdü. Ancak son 30-40 yıldır hem kıyılardaki yapılaşma hem balıkçılar tarafından türün korunmaması gibi faktörler nedeniyle sayıları hızla azaldı. Şu an dünya üzerinde yaklaşık 500-600 kadar birey kalmış durumda. Bunların da çoğu Yunanistan ve Türkiye arasındaki Ege kıyılarında bulunuyor. Çok az birey Marmara Denizi kıyılarında kaldı, Karadeniz'de tamamen tükendi. Bu son izlediğimiz videoda bu türün varlığı bizi çok sevindirdi. Bu türle ilgili günümüzde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitü, Sualtı Araştırmaları Derneği, Akdeniz Foku Araştırma Grubu bu türle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda bölgede türün çalışılmasına çok fazla ihtiyaç var. Hem Marmara Denizi'ndeki devamlılığın hem kuzey Ege'deki varlığının, burada türün yer değiştirip değiştirmediğiyle ilgili bilgilerin tamamlanabilmesi için düzenli ve sürekli bilimsel araştırmaların yapılması gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

'GÜVENDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Bu türün varlığının ekosistem için çok değerli olduğunu söyleyen Dr. İnanmaz, "Bu durum, bölgemizin ekosisteminin canlı olduğunu, güvende olduğunu gösteriyor. Son yıllarda halkımızın daha bilinçli davranması, balıkçılarımızın önem göstermesi, bizzat bu türü koruması, Marmara Denizi'nin, kıyıların özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi gibi gelişmelerin etkisi var. Tüm bu faktörler aslında bu türler, ekosistem ve dolayısıyla bizim için oldukça önemli gelişmeler ve destekler" dedi.

'ANİDEN KARŞIMA ÇIKINCA ÜRPERDİM'

Zıpkınla balık avı için akşam saatlerinde dalış gerçekleştirdiğini söyleyen Müjdat Turan, "Aniden karşıma çıkınca ürperdim, ne olduğunu kestiremedim. Biraz daha yaklaşınca görüntü de netleşti. Onun bir Akdeniz foku olduğunu anladım, bir an belimde balıklar olduğu için saldırır diye endişelendim. İkimiz de birbirimize korkulu gözlerle baktık. Davranışları aynen bir köpek gibiydi. Önce beni baştan aşağı süzdü sonra uzaklaşmaya başladı. İşte tam o an kısa da olsa bir kayıt almayı başardım. Akdeniz fokları Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından, en üst seviye olan, nesli kritik derecede tehlike altında olan türler arasında listeleniyor. Akdeniz foku bugün dünyada sadece Türkiye, Yunanistan, Fas, Moritanya ve Madeira Adaları çevresinde yaşıyor. Türkiye de ise sadece 100 Akdeniz foku kaldığı söyleniyor. İşte bu yüzden Bozcaada kıyılarında böyle bir kayıt yapılan araştırma ve kayıtlar için önemli" diye konuştu.

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