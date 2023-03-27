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    Yeniasır TV Yaşam Cami kapısına etten duvar ördü, cemaati içeri sokmadı! İzmir'deki şoke eden olay kamerada! | video

    Cami kapısına etten duvar ördü, cemaati içeri sokmadı! İzmir'deki şoke eden olay kamerada! | video

    Giriş Tarihi: 27.03.2023, 09:08

    İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir camide meydana gelen olay, vatandaşı şoka soktu. Uzun zamandır bunalımda olduğu bilinen bir genç, cami kapısına siper olarak cemaati içeri sokmadı. Vatandaşların şaşkına döndüğü olay, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. İşte o anlar...

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    İzmir'in Bornova ilçesinde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen genç, siper olduğu cami kapsını açtırmayarak cemaatin içeriye girmesine engel oldu. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olay, Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Dün akşam namazı saatinde camiye gelen cemaat, gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen ve isminin O.Ç., olduğu öğrenilen genç, cami kapısına siper olarak açılmasını mani oldu. İçeriye girip akşam namazını kılmak isteyen cemaate engel olan genç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen ikna olmadı.

    O ANLAR KAMERADA
    Bunun üzerine cami imamı çareyi polisi aramakta buldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince cemaate zorluk çıkaran genç, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Öte yandan, şahsın cemaati camiye sokmadığı, cemaatin de genci ikna etmeye çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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