  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev topuna döndü | Video

    Çanakkale'de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev topuna döndü | Video

    Giriş Tarihi: 16.04.2023, 10:21

    Çanakkale'de seyir halinde olan nevresim yüklü bir tırın dorsesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

    Afyonkarahisar’da hareketli anlar! Yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü
    Afyonkarahisar’da hareketli anlar! Yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü
    Hastanede dehşeti yaşatmışlardı! İzmir’deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
    Hastanede dehşeti yaşatmışlardı! İzmir'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
    Ölümden son anda kurtuldu! Balıkesir’deki feci kaza kamerada
    Ölümden son anda kurtuldu! Balıkesir'deki feci kaza kamerada
    İzmir’de korkunç olay! Sokak ortasında şiddet gördü yine de eşini polise vermedi
    İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında şiddet gördü yine de eşini polise vermedi
    İzmir’de akılalmaz hırsızlık! Çaldıkları ile ’pes’ dedirttiler | Video
    İzmir'de akılalmaz hırsızlık! Çaldıkları ile 'pes' dedirttiler | Video
    İzmir Buca’da çöp yığınları! Vatandaş isyan etti
    İzmir Buca'da çöp yığınları! Vatandaş isyan etti
    Denizli’de bir garip hırsızlık! Sahibinin gözü önünde çalıp götürdü
    Denizli'de bir garip hırsızlık! Sahibinin gözü önünde çalıp götürdü
    18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 10 milyarlık vurgun | Video
    18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 10 milyarlık vurgun | Video
    Sokak ortasında cinayet! Kan donduran anlar kamerada
    Sokak ortasında cinayet! Kan donduran anlar kamerada
    İzmir’de 2 gün üst üste hortum paniği
    İzmir'de 2 gün üst üste hortum paniği
    İzmir’de korkutan hortum! Kameraya böyle yansıdı
    İzmir'de korkutan hortum! Kameraya böyle yansıdı
    İzmir’de her sağanak yağışta aynı manzara! Caddeler göle döndü, hayat felç oldu! | VİDEO
    İzmir'de her sağanak yağışta aynı manzara! Caddeler göle döndü, hayat felç oldu! | VİDEO
    Harmandalı Çöplüğü’nde patlama tehlikesi
    Harmandalı Çöplüğü'nde patlama tehlikesi
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda seyir halinde olan Eser Andaç idaresindeki 68 EK 122 plakalı tırın iddiaya göre lastiğinden yangın çıktı. Yangın tırın dorsesinde sıçradı. Yangını fark eden tır sürücüsü Eser Andaç, aracı yol kenarına çekerek, dorseden ayırdı. Olay yerine Gelibolu ve Kavakköy Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile jandarma ve otoyol trafik görevlileri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan dorsede nevresim olduğu öğrenildi.
    Öte yandan, tırın dorsesinin yanma anları ise 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kocaeli Şehir Hastanesi açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Kocaeli Şehir Hastanesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm 2. fragmanı
    Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm 2. fragmanı
    Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm fragmanı
    Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan, İMECE’nin yörüngesine fırlatılması dolayısıyla video mesaj yayınladı
    Başkan Erdoğan, İMECE'nin yörüngesine fırlatılması dolayısıyla video mesaj yayınladı
    İMECE uydusu uzaya fırlatıldı | Video
    İMECE uydusu uzaya fırlatıldı | Video
    Başkan Erdoğan Cuma Namazı çıkışı tarih verdi: Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor
    Başkan Erdoğan Cuma Namazı çıkışı tarih verdi: Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor