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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale’yi sel vurdu! Otomobiller suya kapıldı

    Çanakkale’yi sel vurdu! Otomobiller suya kapıldı

    Giriş Tarihi: 16.12.2023, 12:25

    Çanakkale'de etkili olan sağanak yağışlar, merkeze bağlı Kalabaklı köyünde dere taşmasına neden oldu. Bu durum sonucunda bir otomobil suya kapıldı.

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    Çanakkale'de, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde dere taştı, otomobil suya kapıldı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Kalabaklı köyünde dere taştı. Yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil, bölgeye gelen kepçeyle kurtarıldı. Bölgede İl Özel İdare'ye bağlı ekipler temizlik çalışması gerçekleştirilirken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olay yerinde incelemelerde bulundu.

    KÖY YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
    Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kalabaklı köy yolu trafiğe kapatıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kalabaklı köy yolu yoğun yağmur yağışından dolayı trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.

    MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI
    Çanakkale Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda dün saat 19.00'dan başlayarak, bugün saat 14.00'a kadar kent genelinde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

    KEPEZ DERESİ TAŞTILAPSEKİ'DE YOLLAR SUYLA DOLDU
    Çanakkale'de sağanak kent genelinde etkili olmaya devam ederken, Lapseki ilçesinde Ahırlı ve Ayazma Deresi mevkisinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Çevreyolu üzerindeki bazı evlerin otoparklarını su bastı. Su basan yollar kısa süreli trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı. Çanakkale'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, yağış nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesinde debisi yükselen Kepez Deresi taştı. Derede bulanan ve su alan bazı tekneler de zarar gördü.

    ÇARDAK'TA TARLA VE BAHÇELER SU ALTINDA KALDI
    Çanakkale'de sağanak kent genelinde etkisini sürdürürken, yağış nedeniyle Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi Ova Mahallesi'nde bazı bahçe ve tarlalar su altına kaldı.

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