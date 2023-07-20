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    Yeniasır TV Yaşam Çeşme'deki maganda terörü kamerada! Şoföre böyle saldırdılar

    Çeşme'deki maganda terörü kamerada! Şoföre böyle saldırdılar

    Giriş Tarihi: 20.07.2023, 12:27

    Tatil için Çeşme'ye giden Halil İbrahim Çelik isimli vatandaş trafikte yaşadıklarını cep telefonu kamerasına kaydetti. Trafikte 3 kişi tarafından saldırıya uğrayan Çelik, "Kavşaktan yavaşlayıp, sola dönmek için sinyal verdim. Önümdeki otomobilin sürücüsü bunları sakinleştirmeye çalışsa da başaramadı. Bunlar turizm kentinde magandalık yapıyorlar. Bir an önce yakalanıp, cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

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    İzmir'in Çeşme ilçesine tatile gelen Halil İbrahim Çelik (25), kavşakta otomobiliyle sola dönüş için manevra yatığı sırada arkasındaki 2 araç kaza yaptı. Kazadan kendisini sorumlu tutan araç sürücülerinden birinin 3 arkadaşıyla otomobiline vurup, küfürler savurduğunu ileri süren Çelik, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Çelik, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

    Olay, 18 Temmuz saat 19.00 sıralarında, Ilıca Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa'da yaşayan ve e-ticaret işiyle uğraşan Halil İbrahim Çelik, 15 Temmuz'da tatil için Çeşme'ye geldi. Olay günü Alaçatı Plajı'na gitmek için 34 BFV 519 plakalı otomobille Çeşme ilçe merkezinden yola çıkan Çelik, Ilıca Kavşağı'na geldiğinde yavaşladı. Çelik, sola dönüş için manevra yaptığı sırada, arkasındaki otomobillerden biri diğerine çarptı. Kaza yapan araçlarda hasar oluştu.

    Kaza yapan sürücülerden biri, iddiaya göre; Halil İbrahim Çelik'i yavaşlayarak kazaya neden olmakla suçlayıp, tepki gösterdi. Bu sırada sürücünün 3 arkadaşı da araçtan inip, küfrederek Çelik'in otomobiline vurmaya başladı. Otomobilinin kapısını açmayan ve aracından inmeyen Çelik, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Polise şikayetçi olacağını söyleyen Çelik, tepkiler büyüyünce hızla uzaklaştı. Polis merkezine giden Çelik, şikayetçi oldu.

    'MAGANDALIK YAPIYORLAR'

    Yaşananları anlatan Halil İbrahim Çelik, "Kavşaktan yavaşlayıp, sola dönmek için sinyal verdim. Önümdeki otomobilin sürücüsü bunları sakinleştirmeye çalışsa da başaramadı. Bunlar turizm kentinde magandalık yapıyorlar. Bir an önce yakalanıp, cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

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