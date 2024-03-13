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Yeniasır TV Yaşam CHP yönetimindeki Gaziemir'de verilen sözler unutuldu! İşte ilçede 5 yılda yapılamayanlar

CHP yönetimindeki Gaziemir'de verilen sözler unutuldu! İşte ilçede 5 yılda yapılamayanlar

Ege'nin incisi İzmir'de binlerce insanın yaşadığı Gaziemir ilçesinde vatandaşlar belediyenin yıllardır vaatlerini yerine getirmemesinden şikayetçi. İlçede bulunan mahalleler yıllardır kentsel dönüşümü beklerken yaklaşık 10 bin konutun olduğu alanda henüz bir imar planı bile yok. Bölgenin büyük bir kısmında hala doğal gaz olmaması ilçe sakinlerinin en büyük sıkıntılarının başında gelirken "Burası İzmir ama gelenler köy gibi diyor' diyerek isyan ediyor. CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Eylül Mahallesi'nde 1 yıl önce başladığı üst geçit ise aradan geçen zamana rağmen tamamlanamadığı gibi şantiye de terk edilmiş durumda. Mahalleli hastaneye gidebilmek için 3-4 km yol yürümek zorunda kalıyor. Deprem bölgesindeki çalışmalar dahi 1 yılda tamamlanırken bir üst geçitin yapılamaması vatandaşları çileden çıkarıyor. Detayları A Haber Muhabiri Tayfun Er aktardı.

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