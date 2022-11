İzmir'in Konak ilçesinde bulunan metruk bina nedeniyle İkiçeşmelik semtine bağlı sokaklar kapanmıştı. İsmetpaşa İlkokulu'na çıkan yolların kapanması nedeniyle öğrenciler zorluk çekerken belediyenin aldığı önlem ise tepkilere neden oldu. Belediye okulun hemen yanında bulunan binayı yıkmak yerine her gün 700 öğrencinin geçtiği yola tünel yaptı. Binanın her an tünelin üstüne yıkılması ve faciaya yol açabilmesi nedeniyle veliler CHP'li belediyeye tepki gösterdi.