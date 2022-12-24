Daha önce evinin önünde kurşuna dizmişlerdi... Bu kez aracına saldırdılar! -video

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun park halinde otomobiline kimliği belirsiz kişi tarafından boya sökücü dökülerek zarar verilirken, olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, Yeni Mahalle Pınar Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, akşam saatlerinde otomobilini evinin önündeki otoparka park etti. Gece geç saatlerde gelen ve yüzünü kapatarak kimliğini gizlemeye çalışan bir kişi, Hacıfettahoğlu'nun otomobiline yöneldi. Şüpheli kişi, elindeki şişe içerisindeki boya sökücüyü Hacıfettahoğlu'nun aracına dökerek kayıplara karıştı. Sabah işine gitmek için otoparka inen Hacıfettahoğlu, gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Otomobili zarar gören Hacıfettahoğlu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobile zarar veren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, araçta yaklaşık 100 bin liraya yakın zarar olduğu öğrenildi.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu,1 Ağustos 2022 tarihinde evinden çıktığı esnada bir kişi tarafından silahla vurularak yaralanmıştı.