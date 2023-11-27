  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Dalgalar yükselince denize düştü! İzmir'deki panik anları kamerada

    Dalgalar yükselince denize düştü! İzmir'deki panik anları kamerada

    Giriş Tarihi: 27.11.2023, 14:23

    Şiddetli yağış ve fırtına İzmir'i adeta esir aldı. Deniz taşması sonucu sokaklar göle dönerken ev ve iş yerlerini su bastı. Aliağa ilçesinde ise dalgaların yükselmesi sonucu sahilde bulunan bir vatandaş denize düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İzmir’de sağanak ve fırtına sonrası esnaf normale dönmeye çalışıyor
    İzmir'de sağanak ve fırtına sonrası esnaf normale dönmeye çalışıyor
    Bodrum’u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı
    Bodrum'u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı
    İzmir’de fırtına ve yağışın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
    İzmir'de fırtına ve yağışın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
    İzmir’de denizle kara birleşti
    İzmir'de denizle kara birleşti
    Muğla’da Dalaman’daki hortumun görüntüleri ortaya çıktı
    Muğla'da Dalaman'daki hortumun görüntüleri ortaya çıktı
    Muğla’da hortum ortalığı birbirine kattı! Çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi
    Muğla'da hortum ortalığı birbirine kattı! Çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi
    Denizli’de bir garip olay! Şoka giren kazazede ‘Rüya bu’ deyip koşmaya başladı
    Denizli'de bir garip olay! Şoka giren kazazede ‘Rüya bu’ deyip koşmaya başladı
    İzmir’de denizde hortum! O anlar böyle görüntülendi | Video
    İzmir'de denizde hortum! O anlar böyle görüntülendi | Video
    Bodrum’da kan donduran cinayet
    Bodrum'da kan donduran cinayet
    Muğla’da vahşet! Köpeğe sert bir cisimle vurarak kaçtı
    Muğla'da vahşet! Köpeğe sert bir cisimle vurarak kaçtı
    Bisikletli gence çarpan ambulans şoförü hüngür hüngür ağladı
    Bisikletli gence çarpan ambulans şoförü hüngür hüngür ağladı
    Kaza böyle geldi, araçlar yolda metrelerce kaydı
    Kaza böyle geldi, araçlar yolda metrelerce kaydı
    Denizli’de ikiz bebekleriyle cinayete kurban giden Hatice Çaltı’nın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te neler yaşandı?
    Denizli'de ikiz bebekleriyle cinayete kurban giden Hatice Çaltı'nın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler yaşandı?
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'de etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli fırtına kent genelinde hayatı felç ederken, fırtına nedeniyle birçok ilçede deniz taşmış; caddeler ve sokaklar göle dönmüş, ev ve iş yerlerini ise su basmıştı. Kent merkezi ve ilçelerde sağanak yağışın ve kuvvetli fırtınanın ardından meydana gelen olumsuzluklar, gerek vatandaşlar gerekse de yetkililerin çalışmalarıyla ortadan kaldırılmaya devam ediyor.

    BİR KİŞİNİN DENİZE DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI
    Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi'nde ise fırtınadan dolayı dalgalar yükseldi, hem balıkçılar hem de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sahilde bulunan bir vatandaş, yükselen dalgaların kendisine çarpması sonucu denize düştü. O anlar çekim yapmakta olan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
    Öte yandan, denize düşme anı kameraya yansıyan vatandaşın yanı sıra farklı dakikalarda denize düşen 3 kişinin daha olduğu ve bu kişilerin hepsinin çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de sağanak ve fırtına sonrası esnaf normale dönmeye çalışıyor
    İzmir'de sağanak ve fırtına sonrası esnaf normale dönmeye çalışıyor
    Ben Bu Cihana Sığmazam 47. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 47. bölüm fragmanı
    Safir 13. bölüm fragmanı
    Safir 13. bölüm fragmanı
    Bodrum’u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı
    Bodrum'u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı
    İzmir’de fırtına ve yağışın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
    İzmir'de fırtına ve yağışın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
    İzmir’de denizle kara birleşti
    İzmir'de denizle kara birleşti