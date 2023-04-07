Denizli'de bir garip hırsızlık! Sahibinin gözü önünde çalıp götürdü | Video

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde elektrikli bisikletiyle sokağa giren maskeli genç hırsız, evin bahçesinde gözüne kestirdiği saksıyı almak için harekete geçti. İlk önce bisikletini kaçmaya uygun bir noktaya bırakan hırsız, ardından sessizce bahçe kapısını açarak içeri girdi. Hırsız saksıyı iki eliyle yandan tutup çıkarmaya çalıştığı esnada, ev sahibi Gülfizar S. sesleri duyarak kapıyı açtı. Saksıyı götürmekte kararlı olan hırsız, ev sahibinin bağırış sesleri ve üzerine gelmesine rağmen sırtına yüklediği saksıyı hızla geldiği elektrikli bisiklete yükleyip gitti. Kısa süreli şok yaşayan Gülfizar S., komşularından yardım istedikten sonra ihbarda bulundu.