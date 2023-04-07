  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de bir garip hırsızlık! Sahibinin gözü önünde çalıp götürdü | Video

    Denizli'de bir garip hırsızlık! Sahibinin gözü önünde çalıp götürdü | Video

    Giriş Tarihi: 07.04.2023, 14:42

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evin bahçesine giren maskeli hırsız gözüne kestirdiği saksıyı sahibinin gözü önünde sırtlayıp götürdü. Hırsızlık anı ise saniye saniye evde bulunan kameraya yansıdı

    18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 10 milyarlık vurgun | Video
    18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 10 milyarlık vurgun | Video
    Sokak ortasında cinayet! Kan donduran anlar kamerada
    Sokak ortasında cinayet! Kan donduran anlar kamerada
    İzmir’de 2 gün üst üste hortum paniği
    İzmir'de 2 gün üst üste hortum paniği
    İzmir’de korkutan hortum! Kameraya böyle yansıdı
    İzmir'de korkutan hortum! Kameraya böyle yansıdı
    İzmir’de her sağanak yağışta aynı manzara! Caddeler göle döndü, hayat felç oldu! | VİDEO
    İzmir'de her sağanak yağışta aynı manzara! Caddeler göle döndü, hayat felç oldu! | VİDEO
    Harmandalı Çöplüğü’nde patlama tehlikesi
    Harmandalı Çöplüğü'nde patlama tehlikesi
    Körfez tarihinde ilk kez oluyor! Uzman isim ’Bu bir rekor’ diyerek açıkladı
    Körfez tarihinde ilk kez oluyor! Uzman isim 'Bu bir rekor' diyerek açıkladı
    CHP’li Karabağlar Belediyesi TOKİ projesini engelledi
    CHP'li Karabağlar Belediyesi TOKİ projesini engelledi
    Akbaba Operasyonu’yla yakalanmışlardı... Ödemiş Belediyesi’nde çalışan 2 kişi gözaltında! | VİDEO
    Akbaba Operasyonu'yla yakalanmışlardı... Ödemiş Belediyesi'nde çalışan 2 kişi gözaltında! | VİDEO
    Dönüşemeyen şehir İzmir! Kılıçdaroğlu temelini atıp kaderine terk etti | VİDEO
    Dönüşemeyen şehir İzmir! Kılıçdaroğlu temelini atıp kaderine terk etti | VİDEO 31.3.2023 15:46:52
    İzmir’de dev operasyon! Kimya değil adeta kaçak içki fabrikası! | video
    İzmir'de dev operasyon! Kimya değil adeta kaçak içki fabrikası! | video 31.3.2023 11:31:12
    İzmir otogarında dev operasyon! Valizden çıkanlar dehşete düşürdü! | video
    İzmir otogarında dev operasyon! Valizden çıkanlar dehşete düşürdü! | video
    İzmir’de cami minaresi beşik gibi sallandı! Dehşete düşüren olay mahalleliyi ürküttü! | video
    İzmir'de cami minaresi beşik gibi sallandı! Dehşete düşüren olay mahalleliyi ürküttü! | video
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde elektrikli bisikletiyle sokağa giren maskeli genç hırsız, evin bahçesinde gözüne kestirdiği saksıyı almak için harekete geçti. İlk önce bisikletini kaçmaya uygun bir noktaya bırakan hırsız, ardından sessizce bahçe kapısını açarak içeri girdi. Hırsız saksıyı iki eliyle yandan tutup çıkarmaya çalıştığı esnada, ev sahibi Gülfizar S. sesleri duyarak kapıyı açtı. Saksıyı götürmekte kararlı olan hırsız, ev sahibinin bağırış sesleri ve üzerine gelmesine rağmen sırtına yüklediği saksıyı hızla geldiği elektrikli bisiklete yükleyip gitti. Kısa süreli şok yaşayan Gülfizar S., komşularından yardım istedikten sonra ihbarda bulundu.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Minik Muhammed Nihat Hatipoğlu’na sorduğu soruyla güldürdü
    Minik Muhammed Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soruyla güldürdü
    18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 10 milyarlık vurgun | Video
    18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 10 milyarlık vurgun | Video
    Sokak ortasında cinayet! Kan donduran anlar kamerada
    Sokak ortasında cinayet! Kan donduran anlar kamerada
    İzmir’de 2 gün üst üste hortum paniği
    İzmir'de 2 gün üst üste hortum paniği
    Çanakkale’de işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı
    Çanakkale'de işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı
    Kardeşlerim 85. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 85. bölüm fragmanı