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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de dehşet anları! Eski eşini defalarca bıçaklayan adama mahalleliden meydan dayağı

    Denizli'de dehşet anları! Eski eşini defalarca bıçaklayan adama mahalleliden meydan dayağı

    Giriş Tarihi: 17.10.2023, 14:16

    Denizli'de, bir kişi eski eşini bıçakla rehin alarak saçından çekip sürükledi ve ardından bir dizi bıçak darbesi vurdu. Olaya tanık olan esnaf ve vatandaşlar, cani adamı yakaladı. Talihsiz kadının hayatını kurtaran kalabalık, eski kocayı linç etmeye kalktı. Tekme tokat meydan dayağı yiyen şahıs, polislerin müdahalesiyle linç edilmekten son anda kurtarıldı.

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    Denizli'de bıçakla rehin aldığı eski eşini saçından tutarak sürükledikten sonra defalarca bıçaklayan şahıs, esnaf ve vatandaşlardan meydan dayağı yedi. Kadını kurtaran kalabalığın hedefine giren eski koca, linç edilmekten son anda kurtarıldı.

    Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda karşılaştığı eski sokakta eski eşiyle tartılmaya başlayan yabancı uyruklu şahıs, bir marketin önüne diz çöktürdüğü kadını bıçakla rehin aldı. Kadının boğazına dayadığı bıçakla tehditler savuran eski koca, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen ikna olmadı. Belinden çıkarttığı bıçakla kadına birkaç darbe vuran şahıs, saçından tutuğu kadını 30 metre sürükledikten sonra yere yatırıp darp etmeye çalıştı.

    SON ANDA BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
    Çevredeki vatandaş ve esnafların 'dur, yapma' diye yaptığı ikazlara aldırmayan şahıs, araya girmeye çalışan vatandaşlara da direndi. Kalabalık kadını eski kocasının elinden kurtarmayı başardığı esnada son bir hamle yapan cani adam, eski eşini boyun ve sırt bölgesine birkaç kez daha bıçak sapladı. Öfkeli adamın elinden kurtarılan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerine 7-8 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

    KALABALIĞIN HEDEFİ OLDU
    Sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ona şiddet uygulayan eski kocası ise bir anda kalabalığın hedefi haline geldi. Elindeki bıçak alındıktan sonra kalabalığın ortasında kalan şahıs, aldığı darbelerle yere tıkıldı. Tekme tokat meydan dayağı yiyen şahıs, polislerin müdahalesiyle linç edilmekten son anda kurtarıldı. Hastanede tedavisi yapılan şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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