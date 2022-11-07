Denizli'de esrarengiz ölüm! Cansız bedeni parkta bulundu! -video

Denizli'de parkta etrafı kontrol eden güvenlik görevlisi tarafından üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme ve alınan parmak izi çalışmaları neticesinde cesedin 73 yaşındaki Nurettin Türköz'e ait olduğu belirlendi.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalet Parkında çalışan güvenlik görevlisi, etrafı kontrol ettiği sırada bir kişinin hareketsiz yerde yattığını fark etti. Güvenlik görevlisi seslenmelerine cevap alamaması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri yerde hareketsiz duran erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, vücudunda herhangi bir darp ve kesici ize rastlanılmayan cesette çalışma gerçekleştirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.