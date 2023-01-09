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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de ilginç görüntü! Gören şaştı kaldı...

    Denizli'de ilginç görüntü! Gören şaştı kaldı...

    Giriş Tarihi: 09.01.2023, 12:03

    Denizli’de yolcunun sığmayan kazanı eliyle tutarak kapı açık halde seyir ettiği taksi, akan trafikte tehlikeye yol açtı. Görüntülerde arka kapısı açık olan taksinin, tamamı dışarıya sarkan kazanla trafikte seyir ettiği anlar yer aldı.

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    İlginç olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; taksiye binen yolcu, yanında bulunana kazanı bagaja sığdıramayıp, kapıdan da içeriye geçiremeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Kendisi arka koltuğa oturan yolcu, elinde tuttuğu kazanla kapı açık vaziyette yolculuk yapmaya başladı.



    Açık kapıdan yola sarkan dev kazanla yola çıkan taksi, diğer sürücülerin tepkisini çekti. Üçler Bulvarı üzerinde taksiye denk gelen bir otomobil sürücüsü, 80 kilometre hızla ilerlerken, taksinin kazanla birlikte devam eden tehlikeli yolculuğunu kayıt altına aldı. Görüntülerde arka kapısı açık olan taksinin, tamamı dışarıya sarkan kazanla trafikte seyir ettiği anlar yer aldı.

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