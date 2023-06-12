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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de şaşkına çeviren görüntü! Sevdiği şarkıyı duyan kadın marketin ortasında dans şovu yaptı

    Denizli'de şaşkına çeviren görüntü! Sevdiği şarkıyı duyan kadın marketin ortasında dans şovu yaptı

    Giriş Tarihi: 12.06.2023, 10:42

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alışveriş yapmak için markete giren yaşlı kadın sevdiği şarkıyı duyunca ceketini çıkarıp dans etmeye başladı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete yaşlı kadın alışveriş yapmak için girdi. Burada almak istediği ürünlere bakan yaşlı kadın, radyoda çalan müziği duyunca kendinden geçti. Bir anda oynayarak ilerlemeye başlayan ve ardından elindeki çantayı yere bırakıp ceketini çıkaran yaşlı kadın, alanı adete sahneye çevirdi. O esnada kendisi izleyen çalışana sanatçı olduğunu ve dans etmeyi sevdiğini söyleyen yaşlı kadın, gençlere taş çıkarırcasına bale yapmaya başladı. O anları izleyen çalışan ise hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadın, balesi ayaklarını açarak tamamladı.

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