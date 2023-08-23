Denizli'deki tetikçi cinayeti işlemek için 25 bin lira almış! Cinayet anı anbean kaydedildi

Denizli'de işe gitmek için aracına binen 25 yaşındaki Kemal Akköse'yi pompalı tüfekle vuran katilin, cinayeti işlemek için 25 bin lira aldığı ortaya çıktı. Öte yandan saldırıdan önce bölgede 3 gün keşif yapan tetikçinin cinayeti gerçekleştiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Aşağı Mahalle'de 10 Ağustos'ta meydana gelen olayda, leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aracın içerisinde pompalı tüfekle 3 el ateş edilen Kemal Akköse, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kemal Akköse'yi pompalı tüfekle vuran katilin, cinayeti işlemek için 25 bin lira aldığı ortaya çıktı. Öte yandan saldırıdan önce bölgede 3 gün keşif yapan tetikçinin cinayeti gerçekleştiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.