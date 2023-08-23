Denizli'deki tetikçi cinayeti işlemek için 25 bin lira almış! Cinayet anı anbean kaydedildi

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Denizli'de işe gitmek için aracına binen 25 yaşındaki Kemal Akköse'yi pompalı tüfekle vuran katilin, cinayeti işlemek için 25 bin lira aldığı ortaya çıktı. Öte yandan saldırıdan önce bölgede 3 gün keşif yapan tetikçinin cinayeti gerçekleştiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.