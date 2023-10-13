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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'deki zincirleme kaza kamerada! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

    Denizli'deki zincirleme kaza kamerada! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

    Giriş Tarihi: 13.10.2023, 17:36

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın nasıl meydana geldiğini gösteren görüntülerde, panelvan aracının kontrolünü kaybedip diğer araçlara çarpması anları görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin yaralandığı ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ait görüntüler ortaya çıktı.

    Dün saat 16.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki panelvan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce yan şeritteki otomobile sonra da park halindeki otobüse çarptı. Panelvan araç, çarpmanın etkisiyle aynı şeritte ilerleyen bir otomobile çarparak durabildi.

    Maddi hasarın oluştuğu 4 araçtan biri olan otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, araç ise çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.



    Soruşturmanın devam ettiği kazanın oluş anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, panelvan aracın kontrolden çıkışı ve araçlara çarpma anları yer alıyor.

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