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    Yeniasır TV Yaşam Didim'de alkollü sürücü çocuğunu böyle ezdi

    Didim'de alkollü sürücü çocuğunu böyle ezdi

    Giriş Tarihi: 10.11.2022, 12:29

    Aydın’ın Didim ilçesinde 400 promil alkollü olduğu iddia edilen yaşlı adam, otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca park etmesine yardımcı olan oğlunu ezdi. Otomobilin altında 30 metre sürüklenen şahıs ağır yaralandı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Korkunç olay, Aydın Ddidim'in Efeler Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. (72) akşam 06 YTG 09 plakalı otomobili ile evinin önüne geldi. Otomobilini evin önüne park etmek isteyen Hüseyin A.'ya yardımcı olmak isteyen oğlu Serkan A. (46) aşağıya indi. Hüseyin A. fren yerine gaza basınca kendisine park konusunda yardımcı olmaya çalışan oğlu Serkan A.'yı otomobilin altına alarak, 30 metre sürükledi.

    Dışarıdaki gürültüyü duyan mahalle sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Serkan A.'yı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba Hüseyin A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yapılan ölçümde 400 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Serkan A.'nın vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu ve babasından şikayetçi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.



    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
    Alkollü şahsın otomobili ile oğlunu ezdiği anlar ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde şahsın aracı ile manevra yaptığı ve sonrasında gaza basarak oğlunu otomobilin altına alarak sürüklediği görülüyor.

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