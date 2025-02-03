yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam Ege'deki depremlerin İzmir için riski ne? | VİDEO

Ege'deki depremlerin İzmir için riski ne? | VİDEO

Ege Denizi'nde önceki günden beri en büyüğü 4.8 olan 400'ün üzerinde deprem meydana geldi. 1956 yılında yine bu bölgelerde olan 7,5 büyüklüğündeki depremden sonra Ege kıyılarında tsunami yaşanmıştı. Peki bu depremlerin günümüzde Ege'de tsunami yaratma riski var mı? Ege Denizi'ndeki depremlerin İzmir için riski bulunuyor mu? Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı.

İzmir’deki korkunç olay kamerada! İçki içtiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
İzmir'deki korkunç olay kamerada! İçki içtiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 3.02.2025 09:03:36
Çanakkale’de denizde dev orkinosu beslediler
Çanakkale'de denizde dev orkinosu beslediler 30.01.2025 17:31:49
Kayıp kadının cansız bedeni karşı komşusunun bahçesindeki çuvalda bulundu
Kayıp kadının cansız bedeni karşı komşusunun bahçesindeki çuvalda bulundu 29.01.2025 18:21:16
Otobüste kalp krizi geçiren yaşlı kadın için şoför zamanla yarıştı
Otobüste kalp krizi geçiren yaşlı kadın için şoför zamanla yarıştı 29.01.2025 14:41:11
Kurusıkı tabancayla kuyumcuya daldılar! Soygun cezaevinde bitti
Kurusıkı tabancayla kuyumcuya daldılar! Soygun cezaevinde bitti 29.01.2025 10:59:30
İzmir’de korkunç olay! Sokak ortasında sırtından bıçaklandı
İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında sırtından bıçaklandı 27.01.2025 09:06:21
13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 26.01.2025 14:37:51
Konya’da 4 katlı bina çöktü! İşte bölgedeki son durum...
Konya'da 4 katlı bina çöktü! İşte bölgedeki son durum... 25.01.2025 09:14:31
Menajer Ayşe Barım’ın Gezi olaylarına katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Menajer Ayşe Barım'ın Gezi olaylarına katıldığı görüntüler ortaya çıktı 24.01.2025 13:36:33
Günün en acı görüntüsü: 66 kişinin ölmesi kayak keyfine engel olmadı
Günün en acı görüntüsü: 66 kişinin ölmesi kayak keyfine engel olmadı 21.01.2025 19:32:37
Bolu’daki yangında panik anları kamerada
Bolu'daki yangında panik anları kamerada 21.01.2025 15:56:25
İzmir’de yürekleri ağza getiren görüntü! Maganda anne ve çocuğunu az daha öldürüyordu
İzmir'de yürekleri ağza getiren görüntü! Maganda anne ve çocuğunu az daha öldürüyordu 21.01.2025 10:25:53
Boğulan kuzenler yan yana toprağa verildi
Boğulan kuzenler yan yana toprağa verildi 20.01.2025 18:43:10
VİDEO DEVAM EDİYOR
EN YENİ VİDEOLAR
İzmir’deki korkunç olay kamerada! İçki içtiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
İzmir'deki korkunç olay kamerada! İçki içtiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Başkan Erdoğan: Kadınları dışlayan hiçbir siyasi hareket muvaffak olamaz
Başkan Erdoğan: Kadınları dışlayan hiçbir siyasi hareket muvaffak olamaz
MSB duyurdu: 23 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 23 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan: Banka soyanların sloganı, belediyeleri soyanların sloganı olmuş
Başkan Erdoğan: Banka soyanların sloganı, belediyeleri soyanların sloganı olmuş
Başkan Erdoğan: İzmir tarihinin en bakımsız günlerinde
Başkan Erdoğan: İzmir tarihinin en bakımsız günlerinde
Muhalefetin kışkırtmasına gelmeyeceğiz
"Muhalefetin kışkırtmasına gelmeyeceğiz"