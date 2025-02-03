Ege'deki depremlerin İzmir için riski ne? | VİDEO

Ege Denizi'nde önceki günden beri en büyüğü 4.8 olan 400'ün üzerinde deprem meydana geldi. 1956 yılında yine bu bölgelerde olan 7,5 büyüklüğündeki depremden sonra Ege kıyılarında tsunami yaşanmıştı. Peki bu depremlerin günümüzde Ege'de tsunami yaratma riski var mı? Ege Denizi'ndeki depremlerin İzmir için riski bulunuyor mu? Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı.