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    Yeniasır TV Yaşam Firari suçlu cezaevine girmemek için çekmeceye girdi!

    Firari suçlu cezaevine girmemek için çekmeceye girdi!

    Giriş Tarihi: 29.12.2023, 16:13

    Denizli’de suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Polisleri tarafından belirlenen adreslere yapılan baskında çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. Şahıslardan birinin çekmeceden çıkması polis memurlarını bile şaşırttı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bir süredir takibe aldıkları şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hırsızlık ve tutuklu hükümlünün kaçması suçlarından 31 yıl 9 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, hırsızlık suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, yağma suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 7 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 6 şüpheli yakalandı.

    ARANAN ŞÜPHELİ DOLAP ÇEKMECESİNDEN ÇIKTI

    Aranan şahısların saklandığı adreslere operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, arama yaptıkları bir dairede karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Şüpheli dolap çekmesinde yakalandı. Aranan şahıs dolap çekmecesinden çıkarak, polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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