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    Yeniasır TV Yaşam Freni boşalan beton mikserinden işte böyle kurtuldu! Korkunç kaza anı kamerada! -video

    Freni boşalan beton mikserinden işte böyle kurtuldu! Korkunç kaza anı kamerada! -video

    Giriş Tarihi: 26.11.2022, 10:05

    Afyonkarahisar'da seyir halinde gitmekte olan Vahit Y., kullandığı beton mikserinin freninin tutumadığını fark edince can havliyle kendini araçtan aşağı attı. Sürücüsüz mikser, saniyeler sonra refüjden atlayarak takla attı. O anlar, bir başka sürücü tarafından tesadüfen görüntülendi.

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    Afyonkarahisar'da freni boşalan beton mikserinin sürücüsü kendini aşağı atarken sürücüsüz mikser orta refüjden atlayarak takla attı. O anlar story çekmeye çalışan bir vatandaş tarafından tesadüfen görüntülendi.

    Kaza Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe yolu Halımoru rampasında meydana geldi. Vahit Y. yönetimindeki beton mikseri refüjden aşağı doru seyir halinde ikin sürücü frenlerin tutmadığını fark etti. Bunun üzerine aracın kapısın açarak aşağı atlayan Vahit Y., araçtan indiğini gören ve yol kenarında sosyal medya hesabından durum yapmak için video çekmek için kayda giren bir vatandaş cep telefonu kamerasına araca çevirdi. Saniye saniye kayda alınan cep telefonu görüntülerinde, kapısı açık bir vaziyette seyir eden ve arkasından bir minibüsünde seyir halinde olduğu beton mikseri orta refüjden atlayarak devrildi.

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