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Görüntüler film sahnesini aratmadı! Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi

İzmir'in Selçuk ilçesinden kalkan eğitim uçağı Aydın'da havada mekanik nedenlerden dolayı arızalandı. Öğrenci pilotun uçağı piste indirdiği o anlar kameraya yansıdı.

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İzmir'in Selçuk ilçesinden kalkış yapan eğitim uçağı motor arızası nedeniyle Aydın Çıldır Havaalanı'na acil iniş yaptı. Öğrenci pilotun sakin ve soğukkanlı tavırlarla uçağı piste indirdiği o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, öğrenci Pilot Mehmet Tülüoğlu İzmir'in Selçuk ilçesinden eğitim uçağı ile öğrenci eğitim uçuşu için havalandı. Denizli Çardak Havaalanı'na doğru hareket eden eğitim uçağının motoru mekanik problemden dolayı Aydın semalarında arızalanarak durdu. Pilot Tülüoğlu gerekli prosedürler çerçevesinde soğukkanlılığını koruyup uçağı Aydın Çıldır Havaalanı'na başarılı şekilde piste indirdi. Pilotun sakin ve soğukkanlı şekilde uçağı piste indirdiği o anlar ise kameraya yansıdı.

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