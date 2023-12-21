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    Yeniasır TV Yaşam Her yağmurda aynı manzara! İzmir Körfezi çamura bulandı! Şimdi yüz bakalım Soyer...

    Her yağmurda aynı manzara! İzmir Körfezi çamura bulandı! Şimdi yüz bakalım Soyer...

    Giriş Tarihi: 21.12.2023, 13:58

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege Bölgesi'ndeki yaşanacak olumsuz hava şartları uyarılarının ardından İzmir'de etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına sonrası Körfez çamura bulandı. Ortaya çıkan görüntünün ardından akıllara sözde altyapıya önem veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Körfez'i temizledik, 3 yılda yüzülecek hale gelecek" sözleri geldi.

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir'de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış sonrası Körfez'i çamur kapladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Yağış sonrası CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözde altyapıya önem verdiği İzmir'de, Körfez çamurla kapladı.

    İzmir'de yağan yağış Körfez'e yansıdı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Poligon Deresi, Bayraklı'daki Melez Çayı, Arap Deresi ve Bayraklı Deresi vasıtasıyla yükseklerden gelen yağmur suyu Körfez'i kaplamış durumda. Şu anda İnciraltı mevkiinde Körfez'i çamura buladı. İzmir'de; Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Seferihisar ve Urla olmak üzere kilometrekareye 40 KG yağış düştü. Yağışların akşam 21.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

    Körfez'deki görüntüler sistemin çalışmadığını gösteriyor. Caddelerdeki rögorlar İzmir'in pek noktasında taştı. Taşan rögarlar menfezler aracılığıyla İzmir Körfezi'ne aktı.

    TUNÇ SOYER'İN KÖRFEZ OYUNU

    28 Ekim tarihinde iç körfez yerine zaten temiz olan orta körfezde kulaç atıp İzmirlilere seçim meydanlarında verdiği sözü tuttuğunu iddia eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in algı operasyonunu yine Körfez bozdu. Soyer'in "Körfez Temizleniyor" açıklamasından saatler sonra Karşıyaka sahilini balık ve yosun kokusunu andıran ağır bir koku kapladı. Deniz suyu da koyu kırmızı renge büründü. Havanın da güzel olması ile Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için sahillere akın eden on binlerce İzmirli, denizden etrafa yayılan pis koku nedeniyle zor anlar yaşadı.

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