İzmir Konak'taki yol verme kavgasında kan aktı! O anlar saniye saniye kamerada | VİDEO

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İzmir’in Konak ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu ile saniye saniye kayda alınırken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.