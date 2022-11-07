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    Yeniasır TV Yaşam İzmir Konak'taki yol verme kavgasında kan aktı! O anlar saniye saniye kamerada | VİDEO

    İzmir Konak'taki yol verme kavgasında kan aktı! O anlar saniye saniye kamerada | VİDEO

    Giriş Tarihi: 07.11.2022, 19:15

    İzmir’in Konak ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu ile saniye saniye kayda alınırken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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    İzmir Konak'taki korkunç olay, saat 12.40 sıralarında Alsancak semti Plevne Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle tartışan sürücüler, araçlarından inerek birbirlerine saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada cop da kullanıldı. Tabancayla ayağından vurulan Burak S., kaldırıldığı Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesi'nde tedavi altın alındı.

    Öte yandan kavga anı cep telefonu ile saniye saniye kayda alınırken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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