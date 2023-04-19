İzmir Körfezi'nde çözülemeyen sorun: Deniz marulu | Video

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İzmir Körfezi'nde özellikle sıcak havalarda etkisini gösteren deniz marulları son 1 yıldır yok olmadı. İnciraltı Sahili'nde binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nünde bulunan flamingolar da deniz marulu ve kirlilikten dolayı artık bölgeye gelmiyor. Peki İzmir Körfezi'nde deniz marulları neden yok olmuyor? Körfez neden temizlenmiyor? İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, A Haber'den Sefer Ayçe'ye değerlendirmelerde bulundu.