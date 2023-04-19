  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir Körfezi'nde çözülemeyen sorun: Deniz marulu | Video

    İzmir Körfezi'nde çözülemeyen sorun: Deniz marulu | Video

    Giriş Tarihi: 19.04.2023, 10:07

    İzmir Körfezi'nde özellikle sıcak havalarda etkisini gösteren deniz marulları son 1 yıldır yok olmadı. İnciraltı Sahili'nde binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nünde bulunan flamingolar da deniz marulu ve kirlilikten dolayı artık bölgeye gelmiyor. Peki İzmir Körfezi'nde deniz marulları neden yok olmuyor? Körfez neden temizlenmiyor? İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, A Haber'den Sefer Ayçe'ye değerlendirmelerde bulundu.

    18 yaşındaki Sinem’in sır ölümünde yeni detay! Son görüntüleri ortaya çıktı
    18 yaşındaki Sinem'in sır ölümünde yeni detay! Son görüntüleri ortaya çıktı
    Marmaris’te bitmeyen tadilat! Turizm kentindeki çalışma vatandaşı bezdirdi
    Marmaris'te bitmeyen tadilat! Turizm kentindeki çalışma vatandaşı bezdirdi 18.4.2023 10:14:17
    İzmir’de motosikletli saldırganlar iş yerlerine ateş açtı
    İzmir'de motosikletli saldırganlar iş yerlerine ateş açtı
    Muğla’da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev alev yandı
    Muğla'da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev alev yandı
    Çanakkale’de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev topuna döndü
    Çanakkale'de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev topuna döndü 16.4.2023 19:15:10
    Afyonkarahisar’da hareketli anlar! Yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü
    Afyonkarahisar’da hareketli anlar! Yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü
    Hastanede dehşeti yaşatmışlardı! İzmir’deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
    Hastanede dehşeti yaşatmışlardı! İzmir'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
    Ölümden son anda kurtuldu! Balıkesir’deki feci kaza kamerada
    Ölümden son anda kurtuldu! Balıkesir'deki feci kaza kamerada
    İzmir’de korkunç olay! Sokak ortasında şiddet gördü yine de eşini polise vermedi
    İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında şiddet gördü yine de eşini polise vermedi
    İzmir’de akılalmaz hırsızlık! Çaldıkları ile ’pes’ dedirttiler | Video
    İzmir'de akılalmaz hırsızlık! Çaldıkları ile 'pes' dedirttiler | Video
    İzmir Buca’da çöp yığınları! Vatandaş isyan etti
    İzmir Buca'da çöp yığınları! Vatandaş isyan etti
    Denizli’de bir garip hırsızlık! Sahibinin gözü önünde çalıp götürdü
    Denizli'de bir garip hırsızlık! Sahibinin gözü önünde çalıp götürdü
    18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 10 milyarlık vurgun | Video
    18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 10 milyarlık vurgun | Video
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    Muğla’da uyuşturucuya geçit yok! Nefes kesen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı
    Muğla'da uyuşturucuya geçit yok! Nefes kesen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı
    18 yaşındaki Sinem’in sır ölümünde yeni detay! Son görüntüleri ortaya çıktı
    18 yaşındaki Sinem'in sır ölümünde yeni detay! Son görüntüleri ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan’dan Afyonkarahisar’da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Afyonkarahisar'da önemli açıklamalar
    Kuruluş Osman 122. bölüm 2. fragmanı
    Kuruluş Osman 122. bölüm 2. fragmanı
    Kuruluş Osman 122. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 122. bölüm fragmanı
    Marmaris’te bitmeyen tadilat! Turizm kentindeki çalışma vatandaşı bezdirdi
    Marmaris'te bitmeyen tadilat! Turizm kentindeki çalışma vatandaşı bezdirdi