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İzmir'de 7 kişi 2 genci demir sopayla öldüresiye dövdü! O anlar böyle kaydedildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iddiaya göre kafenin önünde oturan iki genç, tanımadığı 7 kişilik bir grup tarafından demir sopalarla öldüresiye dövüldü. Yaralanan gençler hastaneye kaldırılırken polisin 7 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak'ta dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, U.K. (23) ve O.S. (23) adlı iki kişi, kafenin önünde oldukları esnada, tanımadıkları 7 kişilik bir grubun demir sopalarla saldırısına uğradı.

Saldırı anı kafede oturan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. Saldırıya uğrayan iki kişi tedbir amaçlı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan saldırıya uğrayan mağdurlardan U.K.'nin aldığı darptan dolayı kafasında yaralanma olduğu öğrenildi. Sokak üzerinde bulunan demir profil polis merkezine teslim edilirken, şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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