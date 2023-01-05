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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de ağlara takıldı! 2 ton ağırlığında ve boyu 10 metre! -video

    İzmir'de ağlara takıldı! 2 ton ağırlığında ve boyu 10 metre! -video

    Giriş Tarihi: 05.01.2023, 15:40

    İzmir'in Urla ilçesinde bir balıkçının ağına "Güneşlenen Köpekbalığı" olarak da bilinen Büyük Camgöz takıldı. 10 metre boyu ve 2 ton ağırlığıyla görenleri dehşete düşüren köpekbalığının, insanlara zarar veren bir tür olmadığı öğrenildi.

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    İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir balıkçının ağına takılan 10 metre boyunda ve 2 ton ağırlığındaki köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi. İskele Limanı'nda karaya çıkartılan köpekbalığı cinsinin ise 'Güneşlenen Köpekbalığı' olarak da bilinen Büyük Camgöz olduğu öğrenildi.
    Olay sabah saatlerinde Urla açıklarında meydana geldi. Balıkçı teknesiyle denize açılan İbrahim Güven, ağlarına dev bir köpekbalığının takıldığını fark etti. Denizlerde nadir rastlanan köpekbalığının teknesinden daha büyük olduğunu anlayan balıkçı, ağlarına takılan ve ölü olduğunu anladığı hayvanı kıyıya doğru sürükledi. Urla İskele Limanı'na yanaşan teknenin sürüklediği dev köpekbalığı burada kıyıya çıkartılırken, çevredeki diğer balıkçılar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kıyıya çıkartılan köpekbalığının yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında, 'Güneşlenen Köpekbalığı' olarak da bilinen Büyük Camgöz olduğu öğrenildi.

    "İNSANLARA ZARAR VEREN TÜR DEĞİL"
    Yakalanan köpekbalığı ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sencer Akalın, "Bu türler insanlara zarar veren türler değildir. Besinlerini daha çok denizlerdeki plankton dediğimiz mikroskobik canlılardan karşılarlar. Bütün dünya okyanus ve denizlerinde gözükebilir; nadirdir. Diğer birçok köpek balığında olduğu gibi üreme özeliklerinden dolayı nesli tehlike altında olan, nadir bir balık türüdür. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasına gerek yok. Bu tür balıklar yakalandıktan sonra eğer canlıysa, mümkünse denize bırakılmaları gerekir" dedi.
    Karaya çıkartılan ve ölü olduğu belirlenen köpekbalığını incelemek için Katip Çelebi Üniversitesinden uzmanların Urla'ya gidecekleri öğrenildi.

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