İzmir'de akılalmaz hırsızlık! Çaldıkları ile 'pes' dedirttiler | Video

İzmir'in Torbalı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Gece saatlerinde sokağa gelen 2 kişi yol kenarında bulunan kaldırım taşlarını çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, dün Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi Doğan Bursalıoğlu Caddesinde meydana geldi. Gece saatlerinde sokağa gelen 2 şahıs, yolun kenarında bulunan kaldırım taşlarını arabanın bagajına yükledi. Etrafa bakma gereği dahi duymayan şahıslar, hırsızlığın ardından geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan polis ekipleri, kayıplara karışan kaldırım hırsızlarını yakalamak için harekete geçti.