İzmir'de akılalmaz hırsızlık! Çaldıkları ile 'pes' dedirttiler | Video

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İzmir'in Torbalı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Gece saatlerinde sokağa gelen 2 kişi yol kenarında bulunan kaldırım taşlarını çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.