  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de akılalmaz hırsızlık! Çaldıkları ile 'pes' dedirttiler | Video

    İzmir'de akılalmaz hırsızlık! Çaldıkları ile 'pes' dedirttiler | Video

    Giriş Tarihi: 11.04.2023, 09:56

    İzmir'in Torbalı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Gece saatlerinde sokağa gelen 2 kişi yol kenarında bulunan kaldırım taşlarını çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

    İzmir Buca’da çöp yığınları! Vatandaş isyan etti
    İzmir Buca'da çöp yığınları! Vatandaş isyan etti
    Denizli’de bir garip hırsızlık! Sahibinin gözü önünde çalıp götürdü
    Denizli'de bir garip hırsızlık! Sahibinin gözü önünde çalıp götürdü
    18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 10 milyarlık vurgun | Video
    18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 10 milyarlık vurgun | Video
    Sokak ortasında cinayet! Kan donduran anlar kamerada
    Sokak ortasında cinayet! Kan donduran anlar kamerada
    İzmir’de 2 gün üst üste hortum paniği
    İzmir'de 2 gün üst üste hortum paniği
    İzmir’de korkutan hortum! Kameraya böyle yansıdı
    İzmir'de korkutan hortum! Kameraya böyle yansıdı
    İzmir’de her sağanak yağışta aynı manzara! Caddeler göle döndü, hayat felç oldu! | VİDEO
    İzmir'de her sağanak yağışta aynı manzara! Caddeler göle döndü, hayat felç oldu! | VİDEO
    Harmandalı Çöplüğü’nde patlama tehlikesi
    Harmandalı Çöplüğü'nde patlama tehlikesi
    Körfez tarihinde ilk kez oluyor! Uzman isim ’Bu bir rekor’ diyerek açıkladı
    Körfez tarihinde ilk kez oluyor! Uzman isim 'Bu bir rekor' diyerek açıkladı
    CHP’li Karabağlar Belediyesi TOKİ projesini engelledi
    CHP'li Karabağlar Belediyesi TOKİ projesini engelledi
    Akbaba Operasyonu’yla yakalanmışlardı... Ödemiş Belediyesi’nde çalışan 2 kişi gözaltında! | VİDEO
    Akbaba Operasyonu'yla yakalanmışlardı... Ödemiş Belediyesi'nde çalışan 2 kişi gözaltında! | VİDEO
    Dönüşemeyen şehir İzmir! Kılıçdaroğlu temelini atıp kaderine terk etti | VİDEO
    Dönüşemeyen şehir İzmir! Kılıçdaroğlu temelini atıp kaderine terk etti | VİDEO 31.3.2023 15:46:52
    İzmir’de dev operasyon! Kimya değil adeta kaçak içki fabrikası! | video
    İzmir'de dev operasyon! Kimya değil adeta kaçak içki fabrikası! | video 31.3.2023 11:31:12
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Olay, dün Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi Doğan Bursalıoğlu Caddesinde meydana geldi. Gece saatlerinde sokağa gelen 2 şahıs, yolun kenarında bulunan kaldırım taşlarını arabanın bagajına yükledi. Etrafa bakma gereği dahi duymayan şahıslar, hırsızlığın ardından geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Öte yandan polis ekipleri, kayıplara karışan kaldırım hırsızlarını yakalamak için harekete geçti.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir Buca’da çöp yığınları! Vatandaş isyan etti
    İzmir Buca'da çöp yığınları! Vatandaş isyan etti
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm 2. fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm 2. fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm fragmanı
    Balıkesirspor’a kendi taraftarı saldırdı: Sandalyeler havada uçuştu
    Balıkesirspor'a kendi taraftarı saldırdı: Sandalyeler havada uçuştu
    Başkan Erdoğan’dan Pendik Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Pendik Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar