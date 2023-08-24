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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Kaldırımda otururken fare ısırdı

    İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Kaldırımda otururken fare ısırdı

    Giriş Tarihi: 24.08.2023, 13:27

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda oturan 75 yaşındaki kadın hayatının şokunu yaşadı. Arkasında gezinen hayvanı uzaklaştırmaya çalışırken fare tarafından ısırılan kadının panik anları kameraya yansıdı.

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    İzmir'in Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda kaldırımda oturmakta olan Cennet Sarı (75), arkasında gezinen ve kendisine temas eden hayvanı uzaklaştırmak için elini arkasına doğru götürdü. Bu sırada uzaklaştırmak istediği hayvan tarafından parmağı ısırıldı. Can havliyle bulunduğu yerden ayağa kalkan ve kendisini ısıran canlının fare olduğunu görerek paniğe kapılan Sarı, elindeki bastonla fareye vurmaya başladı. Fare bir süre sonra kaçarak uzaklaşırken, Sarı'nın fare tarafından ısırıldığı ve yaşadığı panik anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

    'KORKMA BİR ŞEY OLMAZ' DEMİŞLER
    Yakınlarına haber vermesinin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen, burada kendisine tetanoz aşısı vurulan Cennet Sarı, yaşadığı korkunç olaya ilişkin, "Sabah saat 09.00'da kızlarımla dışarı çıktım. Bir kolum kırık nedeniyle sargılı bir elimde de baston olması nedeniyle belim ağrıdı, bende kapının önünde kaldırıma oturdum. Oturduğum yerde sırtıma bir şey dokundu. Bende kedi sanıp iteklemek isteyince parmağımı ısırdı. Fare olduğunu görünce bastonumla vurdum ama kaçarak arabanın altına girdi. Hastanede tetanoz aşısı yaptılar, korkma bir şey olmaz' dediler.

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