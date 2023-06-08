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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de arabalı feribot iskeleden 400 metre açıkta çamura saplandı

    İzmir'de arabalı feribot iskeleden 400 metre açıkta çamura saplandı

    Giriş Tarihi: 08.06.2023, 15:38

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZDENİZ filosuna dahil ettiği Fethi Sekin Bostanlı-Üçkuyular feribotu, karaya oturarak manevra hakimiyetini kaybetti. İçinde yolcu ve araba bulunmayan feribotun, çalışmaların ardından rıhtıma yanaştığı belirtildi.

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    İZDENİZ'e ait arabalı Fethi Sekin Bostanlı-Üçkuyular feribotu, saat 11.10 civarında karaya oturarak manevra hakimiyetini kaybetti. Arabalı vapurun içinde yolcu ve arabalar bulunmazken, çalışmaların ardından kendi makine gücü ile rıhtıma yanaştığı bildirildi.



    KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILDI
    İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bostanlı iskelesinde yolcu ve araç tahliyesini tamamlayıp yer değiştirme için boş olarak yanaştığı rıhtımdan hareket eden 'Fethi Sekin' isimli arabalı vapur manevra sahasında bulunan çok sayıda küçük tekne ile çatışma yaşamamak amacıyla manevra yaptığı sırada şiddetli rüzgâra tabi kalmış ve yanaşma rıhtımının yaklaşık 400 metre açığında çamura saplanarak manevra hâkimiyetini kaybetmiştir. Şiddetli rüzgâr nedeniyle bulunduğu konumdan daha kötü bir duruma düşmemesi için İZDENİZ filosunda yer alan tekneden gemiye halat verilmiş ve gemi kendi imkânları ile kurtarma çalışmalarına başlamıştır.

    Kısa sürede kendi imkânları ile bulunduğu pozisyondan ayrılan gemi kendi makine gücü ile rıhtıma yanaşmıştır. Olay sırasında herhangi bir can kaybı, yaralanma veya çevre kirliliği oluşmamış olup düzenli sefer programında da herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Gerek gemide gerekse karinasında yapılan ilk kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup yetkili klas kuruluşun yapacağı teferruatlı denetim sonrası gemi düzenli seferlerine devam edecektir" denildi.

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