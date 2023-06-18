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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de bir evdeki derin dondurucuda 3 şahsın cansız bedeni bulundu

    İzmir'de bir evdeki derin dondurucuda 3 şahsın cansız bedeni bulundu

    Giriş Tarihi: 18.06.2023, 15:54

    Son dakika... İzmir’in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde bir evdeki derin dondurucunun içerisinde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu. Polisin incelemesi sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gelişmeleri Tayfun Er aktardı.

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    İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu.

    İhbar üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 3 ceset buldu.

    Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

    Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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