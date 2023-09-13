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    İzmir'de bir garip olay! Aldığı topu iade edemeyince marketteki topları patlattı | Video

    Giriş Tarihi: 13.09.2023, 11:11

    İzmir'in Buca ilçesinde Haziran ayında aldığı topu iade etmek için markete giden şahıs iadesi kabul edilmeyince marketteki 14 futbol topunu patlatı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

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    İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, 3 ay önce satın aldığı futbol topunu iade etmek için markete gitti. İade talebi kabul edilmeyen şahıs marketteki 14 futbol topunu patlatırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Olay, dün sabah Buca ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, haziran ayında aldığı futbol topunu iade etmek için topu satın aldığı markete gitti. Market sahibi alışverişin 3 ay önce yapıldığını ve bu yüzden topu almayacağını söyledi. Ayrıldığı iş yerine bir süre sonra tekrar gelen şahıs, dışarıda bulunan futbol toplarını tek tek patlattı.

    O ANLAR KAMERADA
    Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşın markete gelerek dışarıdaki 14 futbol topunu elindeki delici aletle tek tek patlattığı ve daha sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.

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