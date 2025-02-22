İzmir'de borç kavgasında kan aktı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada arkadaşı Eren Karaman'ı tabancayla yaralayan Ferhat D., tutuklandı.

Olay, 20 Şubat'ta saat 02.30 sıralarında 687/1 Sokak'ta meydana geldi. Ferhat D., kendisine borcu bulunduğunu öne sürdüğü arkadaşı Eren Karaman ile sokakta buluştu. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ferhat D. yanında taşıdığı tabancayla Karaman'ı göğsünden ağır yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Karaman'ı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı.

KAMYONETLE KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Ferhat D.'nin yeri tespit edildi. Torbalı'da bir köy evinde saklandığı belirlenen Ferhat D., polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ferhat D. adliyeye sevk edildi. Ferhat D. tutuklanırken, olaydan sonra kamyonetle kaçıp Torbalı'da bir arkadaşının evine gittiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Karaman'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi