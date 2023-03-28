İzmir'de cami minaresi beşik gibi sallandı! Dehşete düşüren olay mahalleliyi ürküttü! | video

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir caminin minaresi, şiddetli rüzgarın etkisiyle sallandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde minareden çevreye yayılan metal sesi mahalle sakinlerini endişelendirdi.



İzmir'de il genelinde dün gün boyunca şiddetli rüzgar etkili oldu. Yer yer fırtına kuvvetinde esen rüzgar nedeniyle Karabağlar ilçesi Salih Omurtak Mahallesi'nde bulunan Eyyüp El Ensari Camii'nin minaresinin sallandığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. İzleyenlerin hayrete düştüğü o anlarda minareden çıkan metal sesi de mahalle sakinlerini endişelendirdi. Çelik konsoldan yapılan ve yapımının tamamlanmadığı öğrenilen minare dron ile görüntülenirken, altının boş olması ve rüzgarın etkisiyle minarenin sallanmasının normal olduğu öne sürüldü.



SALLANMASI GAYET NORMAL

Minarenin sallanmasının normal olduğunu söyleyen Eyyüp El Ensari Camii Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı Fevzi Kurtboğan, yapımı tamamlandığında minarenin bu kadar sallanmayacağını vurguladı. Kurtboğan, "Bu minaremizin tamamlanmamış halidir, yapım aşamasındadır. Biz Ramazan ayı girdiği için minaremizi gösterelim istedik. Minarenin alt kısmının kaplaması şu anda fabrikada dökülüyor. Altı boş olduğu için rüzgar da girdiği için minareyi sallıyor. Bu minare çelik konsol olduğu için sallanması gayet normal. Yapımı tamamlandığında da sallanacak elbette ama bu kadar sallanmayacak. Beton bile sallanır. Eski hali betondu, o bile şiddetli rüzgarda sallanıyordu. Biz minarenin inşasını yapan firmayla sözleşme yaptık ve 100 sene garanti verdiler. Bu firma senelerdir bu işi yapıyor. Burası tamamlandığı zaman bir daha böyle bir sallantı olmayacak tabi ki. Hiç bir zararı yoktur" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİMİZ KORKMASIN

Cami cemaatinden Nevzat Kaya ise "Bu sallantının bir tehlikesi yok. Çelik konsoldan yapıldı bu minare zaten. Betonları döküldüğü zaman bu şekilde sallanmayacak tabi; o da bugün yarın halledilecek. Başkan da ilgileniyor, müftümüzün de bilgisi var. Mahalle sakinlerimiz de korkmasın" açıklamasında bulundu.