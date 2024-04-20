İzmir'de dev hortum! O anlar kamerada | Video

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında meydana gelen dev hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunurken, sağanak yağıştan sabahın ilk saatlerinde İzmir de nasibini aldı. Kentte kapalı hava ve aralıklarla hafif yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah dev bir hortum oluştuğu görüldü.



Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.