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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de eğlenceli anlar! Yunuslar balıkçı teknesine böyle eşlik etti

    İzmir'de eğlenceli anlar! Yunuslar balıkçı teknesine böyle eşlik etti

    Giriş Tarihi: 17.08.2023, 14:32

    İzmir Dikili'de balıkçı teknesine yunus sürüsünün eşlik ettiği anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Balık tutmak için denize açılan fotoğrafçı Dilaver Kişili, yaklaşık 10 yunusu görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Kişili, yunusların tekneye eşlik ederken ilginç hareketler sergilediğini söyledi.

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    İzmir'in Dikili ilçesinde yunus sürüsünün balıkçı teknesine eşlik etmesi cep telefonuyla görüntülendi.

    Çandarlı Mahallesi Denizköy Mahallesi'nden balık tutmak için tekneyle denize açılan fotoğrafçı Dilaver Kişili, bir süre sonra gruplar halinde yunus sürülerini fark etti.

    Tekneye eşlik eden yaklaşık 10 yunusu cep telefonuyla görüntüleyen Kişili'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ilgi gördü.

    Kişili, arkadaşlarıyla balık tutmak için denize açıldıklarını, kıyıdan çok uzaklaşmadan yunusları gördüklerini belirterek, "Tekneye eşlik ederken değişik hareketlerde de bulundular. İlk defa bu kadar kalabalık bir yunus sürüsüne denk geldim. Onlarla yolculuk yapmaktan çok mutlu olduk. Bu anları telefonumla görüntüledim." dedi.

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