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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de facia! Anne ve küçük çocuğu beton mikserinin altında kaldı

    İzmir'de facia! Anne ve küçük çocuğu beton mikserinin altında kaldı

    Giriş Tarihi: 10.10.2023, 13:29

    İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen korkunç olayda yolda yürüyen anne ve küçük çocuğu, beton mikserinin altında kaldı. Yaşanan faciada hastaneye kaldırılan küçük çocuk, hayatta kalma savaşı veriyor.

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    İzmir'in Torbalı ilçesinde dün meydana gelen korkunç olayda edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki bir beton mikseri, yolda yürüyen anne N.G. ve küçük çocuğu A.G.'ye arkadan çarparak altına aldı. Anne ve çocuğun üstünden geçen beton mikserinin sürücüsü durumu sonradan fark edip dururken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.G. ve küçük çocuk A.G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken küçük çocuğun ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü M.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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