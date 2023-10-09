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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de feci kaza! Seyir halinde aracın üzerlerine servis aracı devrildi

    İzmir'de feci kaza! Seyir halinde aracın üzerlerine servis aracı devrildi

    Giriş Tarihi: 09.10.2023, 16:05

    İzmir’in Bayraklı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, işçileri taşıyan servis aracı seyir halindeyken bir otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayda yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

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    İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, işçileri taşıyan 35 BDC 221 plakalı servis aracı, sürücüsü S.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan G.A. yönetimindeki 35 GT 992 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

    7 KİŞİ YARALANDI
    Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Servis aracı çekici yardımıyla devrildiği aracın üzerinden kaldırılırken, hafif şekilde yaralanan 7 kişi ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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