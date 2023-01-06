İzmir'de film sahnesi gibi operasyon! Jandarma demir kapıyı keserek girdi

İzmir'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren bir derneğe yapılan operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 89 kişiye 360 bin lira idari para cezası kesildi. Jandarma ekipleri, kumarbazlar kapıyı açmayınca spiral makinesi ile demir kapıyı kesti.





Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Egemenlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren İzmir Bornova Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dernek binasını takibe alan jandarma, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Jandarma, kumarbazlar kapıyı açmayınca demir kapıyı spiral makinesi yardımıyla kesti ve içeri girdi. Baskında 89 kişi, dernek içerisinde bulunan masalarda tombala oynarken suçüstü yakalandı. Söz konusu kişilere, 360 bin 895 TL idari para cezası kesilirken, dernek mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.





Öte yandan "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan şüpheli U.Ç hakkında adli işlem başlatıldı.

