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    Yeniasır TV Yaşam İzmir’de gençlerin kaza yaptığı anlar anbean kaydedildi

    İzmir’de gençlerin kaza yaptığı anlar anbean kaydedildi

    Giriş Tarihi: 28.08.2023, 13:43

    İzmir’in Menemen ilçesinde gençlerin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kaza esnasında cep telefonuyla video çeken yolcu konumundaki genç o anları anbean kaydetti.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Menemen ilçesinde Koyundere Mahallesi'nde kaza gençlerin içinde bulunduğu araçta talihsiz olay yaşandı. Yolcu konumunda bulunan gençlerden biri seyir halindeyken cep telefonu ile kayıt yaptığı esnada, sürücü arkadaşını ikaz etmesine rağmen trafik kazası meydana geldi. Araçta bulunan 4 gencin kaza esnasında yaşadığı panik anları anbean cep telefonu kamerasına yansırken, gençlerin kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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