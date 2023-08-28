İzmir’de gençlerin kaza yaptığı anlar anbean kaydedildi

İzmir'in Menemen ilçesinde Koyundere Mahallesi'nde kaza gençlerin içinde bulunduğu araçta talihsiz olay yaşandı. Yolcu konumunda bulunan gençlerden biri seyir halindeyken cep telefonu ile kayıt yaptığı esnada, sürücü arkadaşını ikaz etmesine rağmen trafik kazası meydana geldi. Araçta bulunan 4 gencin kaza esnasında yaşadığı panik anları anbean cep telefonu kamerasına yansırken, gençlerin kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.