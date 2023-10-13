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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de gençlerin ölümle dansı kamerada

    İzmir'de gençlerin ölümle dansı kamerada

    Giriş Tarihi: 13.10.2023, 09:08

    Son dakika haberi... İzmir'in Buca ilçesinde patenli gençler otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı ve ölüme adeta davetiye çıkardı. Olay bir araç kamerasına yansıdı.

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    İzmir'in Buca ilçesinde patenli gençler otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu arkasında bulunan bir aracın kamerasına yansıdı.

    Olay 11 Ekim akşamı Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ayaklarında paten bulunan 3 genç, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma otobüsünün arkasına takıldı. Arkasına takılan gençlerden haberdar olmayan otobüs şoförü ise bir süre seyre devam etti.

    Otobüsün arkasına takılan gençler diğer araç sürücüleri ve kendileri için tehlikeye davet çıkartırken, o anlar otobüsün arkasında bulunan araç kamerasına yansıdı.

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