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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de görsel şölen: Samanyolu galaksisi ve yıldız izleri...

    İzmir'de görsel şölen: Samanyolu galaksisi ve yıldız izleri...

    Giriş Tarihi: 17.07.2023, 12:58

    İzmir’in Karaburun ilçesinde bulunan Sarpıncık Deniz Feneri, uzun pozlama tekniğiyle çekilen samanyolu ve yıldız izi fotoğraflarıyla eşsiz görüntülere sahne oldu.

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    İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Sarpıncık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sarpıncık Deniz Feneri, fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunuyor.

    Deniz fenerinin gece şehrin ışıklarından uzak bir konumda bulunması özellikle samanyolu fotoğrafçılarının da uğrak yeri haline geldi. Fenerin ışıklarıyla beraber uzun pozlama tekniğiyle çekilen Samanyolu ve yıldız izi fotoğrafları gökyüzü şöleni oluşturdu.

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