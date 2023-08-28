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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de hareketli anlar! Yolcu gemisinin kaptanı fark etti

    İzmir'de hareketli anlar! Yolcu gemisinin kaptanı fark etti

    Giriş Tarihi: 28.08.2023, 15:06

    İzmir Körfezi'nde amatör denizcinin alabora olan teknesinin kurtarılma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karşıyaka açıklarında meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle teknesi alabora olan denizci, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Gezi' adlı geminin gemicileri tarafından simit atılarak kurtarıldı.

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    İzmir Körfezi'nde teknesi alabora olan amatör denizcinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olay, geçtiğimiz cuma günü Karşıyaka ilçesi açıklarında meydana geldi. Lazer teknesiyle İzmir Körfezi'ne açılan amatör denizciye ait tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Bu esnada İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ) filosuna ait 'Gezi' adlı yolcu gemisinin kaptanı, olayı fark ederek gemicilere haber verdi.



    AMATÖR DENİZCİNİN KURTARILMA ANI KAMERADA
    Amatör denizcinin yardımına koşan gemiciler, denize attıkları simit ile şahsı gemiye çıkardı. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansırken, amatör denizcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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