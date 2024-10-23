İzmir’de husumetli akrabasını tabancayla vurdu! Kaçış anı anbean görüntülendi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, aynı zamanda akrabası olan husumetlisi Serdar Çakmak'ı (34) tabanca ile öldüren G.S. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. G.S.'nin olaydan sonra kaçtığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, dün saat 20.50 sıralarında Evka-2 Mahallesi 6808. Sokak üzerinde meydana geldi. G.S., aralarında geçmişten gelen husumet olduğu öğrenilen akrabası Serdar Çakmak'ın evinin önüne geldi. İkili, burada kısa süre tartıştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.S., yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile Çakmak'a ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan Çakmak, tedavi altına alındığı Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, G.S.'yi yakalamak için harekete geçti. Cinayet şüphelisi G.S., polis ekipleri tarafından aynı gün Konak ilçesi Kuruçay Mahallesi'nde saklandığı adreste suç aleti tabanca ile yakalandı. G.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Husumetli akrabası Çakmak'ı evinin önünde vuran G.S., olay sonrasında önce yaya olarak bölgeden uzaklaştı, ardından taksiye binerek kaçtı. G.S.'nin kaçış anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.