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İzmir'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı: O anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde, meydana gelen kazada, iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.17 yaşındaki sürücü Serdar Demirel hayatını kaybederken, diğer sürücü Ali Altuntaş ise ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Serdar Demirel (17) yaşamını yitirdi, Ali Altuntaş ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Demirel yönetimindeki motosiklet, Ali Altuntaş yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Serdar Demirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durunu ağır olan Ali Altuntaş ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altuntaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Serdar Demirel'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Öte yandan, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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